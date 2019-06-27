В авиакомпании "Ангара" сообщили, что аварийно севший Ан-24 был исправен перед вылетом

"По выплатам компенсаций пока решения нет, все пассажиры и пилоты были застрахованы. Самолет был 1977 года выпуска... Проводилось его техническое обслуживание, все было в соответствии с регламентом", - сказал собеседник агентства.

Ан-24 авиакомпании "Ангара", на борту которого находилось 47 человек, включая пять членов экипажа, вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск в четверг утром. В воздухе отказал один из двигателей. По предварительной информации, при посадке в аэропорту Нижнеангарска самолет выкатился за пределы ВПП на 100 м, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. В результате ЧП погибли командир экипажа и бортмеханик. За медпомощью обратились 31 пассажир и два члена экипажа, четыре человека госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").