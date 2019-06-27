Неизвестные с ружьями и саблями напали на туристический катер в Новой Каледонии

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Австралийские туристы подверглись нападению во время морской прогулки неподалеку от острова Увеа в Новой Каледонии. Согласно опубликованному в четверг заявлению прокуратуры Новой Каледонии, нападавшие были вооружены саблями и ружьями.

Туристы прибыли к острову на яхте Masteka 2 из Нумеа, столицы этой заморской территории Франции, 13 июня. В понедельник два австралийца арендовали небольшую лодку, чтобы отправиться к расположенному примерно в 40 км к северо-западу от Умеа коралловому атоллу, чтобы понаблюдать за жизнью подводного мира. Однако в этот момент к яхте со стороны острова подошла другая лодка с семью-восемью пассажирами на борту.

"Некоторые из них были вооружены саблями и ружьями", - уточняет прокуратура.

Сделав круг вокруг яхты и выстрелив в воздух, они подошли к лодке с туристами и выстрелили ей в борт. После этого они высадились на нее, избили капитана и, угрожая оружием, забрали личные вещи туристов и испортили навигационное оборудование.

"На данном этапе следует проявлять осторожность, еще не все фигуранты дела допрошены", - говорится в заявлении прокуратуры, которая открыла расследование в связи с "насилием при отягчающих обстоятельствах и повреждением чужой собственности с угрозой здоровью окружающих". Тем не менее главный подозреваемый уже установлен, и были осуществлены "первые неформальные контакты с местными жителями", добавили в прокуратуре.