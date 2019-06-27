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В Москве задержали троих приезжих, напавших с пистолетом на мужчину и женщину

Один из нападавших не менее пяти раз выстрелил в мужчину

МОСКВА, 27 июня./ТАСС/. Полицейские задержали троих приезжих, которые обстреляли мужчину и женщину из травматического пистолета в столичном районе Капотня. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава пресс-службы московского главка МВД Юрий Титов.

"Сотрудники патрульно-постовой службы по Капотне задержали троих приезжих, подозреваемых в хулиганстве", - сказал он.

По его словам, в дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома в 5-м квартале Капотни произошла стрельба. Как установлено, на вышедших из машины мужчину и его знакомую напали три человека. Один из них не менее пяти раз встретил в мужчину из пистолета. В итоге с ранениями шеи и спины тот был доставлен в медицинское учреждение, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались трое приезжих мужчин в возрасте от 25 до 34 лет. В ходе обыска у одного из подозреваемых был найден и изъят травматический пистолет, на который у мужчины имелось разрешение. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 ("Хулиганство")", - заключил Титов.

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