Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове

ТАСС, 27 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве двух жительниц Покрова Владимирской области, сообщила в четверг журналистам пресс-служба регионального управления СК.

"Задержан 27-летний мужчина. Действия подозреваемого квалифицированы по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц")", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что подозреваемый сам указал место, где были обнаружены тела погибших.

Сообщение о пропаже двух жительниц Покрова 16 и 26 лет поступило в полицию 24 июня. Установлено, что 21 июня они были в местном развлекательном клубе, после чего уехали оттуда со своим знакомым на его машине.

"Во время поездки между участниками события произошел конфликт, который, со слов подозреваемого, был вызван поведением девушек. Мужчина проследовал за город в лесной массив, где совершил в отношении потерпевших убийство путем удушения", - уточнили в пресс-службе.

Следствие просит суд арестовать подозреваемого. У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, у второй погибшей на воспитании был малолетний ребенок.