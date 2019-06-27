Родные погибших в лагере на Сямозере детей просят суд заново рассмотреть дело оправданных

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 июня. /ТАСС/. Родственники детей, которые погибли в оздоровительном лагере на Сямозере в июне 2016 года, в четверг в рамках рассмотрения жалобы на приговор по делу о трагедии попросили Верховный суд Карелии пересмотреть решение в отношении оправданных ранее фигурантов, передает корреспондент ТАСС из суда.

Прокуратура также просила суд отправить на новое рассмотрение дело оправданных по нескольким статьям УК РФ фигурантов.

В марте этого года Петрозаводский горсуд признал виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, экс-директора лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову и бывшего координатора лагеря Вадима Виноградова, приговорив их к девяти с половиной годам лишения свободы. Бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин признаны невиновными в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, однако Круподерщикова признали виновным в оставлении людей в опасности.

Экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, а также и. о. руководителя управления Роспотребнадзора Людмила Котович, которым инкриминировалась халатность, судом признаны невиновными.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Потерпевшими по нему признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допрошено более 1,5 тыс. человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.