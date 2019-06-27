Гражданин Финляндии в Выборге получил огнестрельное ранение в драке с местными жителями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Гражданин Финляндии, который приехал в Выборг со своими соотечественниками, был ранен из травматического оружия в ходе конфликта с местными жителями и был госпитализирован в ночь на четверг, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Один [человек] госпитализирован с пулевым ранением живота, он гражданин Финляндии", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что конфликт произошел на Ленинградском проспекте в Выборге. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили.

Местного жителя, который стрелял в пострадавшего, задержали сотрудники правоохранительных органов.