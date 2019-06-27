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Полиция Кубани задержала мужчину, похожего на Сергея Цапка

Уроженца Бишкека разыскивали по подозрению в совершении кражи

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Подозреваемый в совершении кражи, которого жители Сочи перепутали с главарем кущевской банды Сергеем Цапком, задержан на Кубани. Об этом сообщили ТАСС в УМВД по городу Сочи.

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Кубанская "Комсомольская правда" сообщила, что 4 июня жители Сочи видели человека, похожего на умершего в СИЗО главаря кущевской банды Сергея Цапка. Отмечалось, что люди обратились в прокуратуру с просьбой проверить, не инсценировал ли Цапок свою смерть. Человек, похожий на умершего Цапка, фото которого распространили СМИ, оказался разыскиваемым по подозрению в краже уроженцем Бишкека.

"Подозреваемый в совершении кражи, похожий на Цапка, задержан в Сочи", - сказали в ведомстве.

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