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Источник: в автосалонах "Рольф" в Москве и Петербурге проходят обыски

Собеседник агентства не пояснил, с чем связаны следственные действия
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сотрудники центрального аппарата СК РФ и ФСБ проводят серию обысков в автосалонах "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники Центрального аппарата СК РФ при оперативном сопровождении работников ФСБ пришли в ряд автосалонов "Рольф" в Москве и Петербурге. В частности, обыскивается центральный офис этой компании на Алтуфьевском шоссе в столице", - сказал собеседник агентства. Он не пояснил, с чем связаны эти следственные действия.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием дилерской автогруппы "Рольф".

В УФСБ по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что сотрудники управления участвуют в оперативных мероприятиях в автосалонах города, принадлежащих крупной компании. "Мы осуществляем там оперативные мероприятия", - сказал агентству представитель регионального УФСБ.

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