В Москве задержали подозреваемого в ранении двух человек

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом в четверг сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

"Сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками и сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по району Очаково-Матвеевское города Москвы задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался 47-летний приезжий из Астраханской области", - сказал он.

Установлено, что на улице Рябиновой между тремя мужчинами произошел конфликт, и один из них выстрелил из травматического пистолета в сторону других. Один мужчина с ранениями в область головы и другой - в область головы и шеи были госпитализированы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").