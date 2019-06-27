В Самарской области задержали подозреваемых в нападении на представителя Росимущества

САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемых в нападении 10 ноября 2018 года на мужчину, который на тот момент являлся врио руководителя Росимущества по городу Москве. Об этом говорится в четверг в сообщении СК РФ.

"В нападении на руководителя управления Росимущества в Самарской области подозреваются Василий Грак, Павел Немов и Максим Фольц", - говорится в сообщении. Отмечается, что двое из них свою причастность к преступлению подтверждают и дают признательные показания, "указывая на то, что нападение совершили по найму, получив в зависимости от роли каждого за совершенное деяние денежное вознаграждение в размере от 125 до 150 тыс. рублей, а телесные повреждения наносили арматурой, дубинками и ножом".

Кроме того, задержан посредник в совершении указанного преступления - Андрей Филимошин, который свою причастность отрицает. Однако следствие полагает, что именно он выступал в роли посредника между заказчиком и исполнителями преступления, он в том числе передавал денежное вознаграждение исполнителям.

Основной версией преступления, которое расследуется в рамках уголовного дела по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), следствие считает профессиональную деятельность потерпевшего.

По версии следствия, 10 ноября вечером несколько людей в масках незаконно проникли в жилой дом, где причинили тяжкий вред здоровью мужчине 1969 года рождения, на тот момент он являлся врио руководителя Росимущества по Москве. 25 и 26 июня 2019 года были задержаны семь местных жителей, которые подозреваются в причастности как к нападению, так и к другим подобным преступлениям в регионе.

Помимо Грака, Немова и Фольца, задержаны Василий Немов, Валерий Сарибеков и Федор Колычев. Все они "участвовали в подобных нападениях на других жителей Самарской области по найму за денежное вознаграждение в зависимости от роли каждого от 40 до 200 тыс. рублей". Суд по ходатайству следователя арестовал двоих подозреваемых сроком на два месяца, решается вопрос об избрании меры пресечения другим, уточнили в ведомстве.