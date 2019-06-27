В Дагестане возбудили дела на трех чиновников за превышение полномочий

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил три уголовных дела на заместителей главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана за то, что превышение ими полномочий повлекло ущерб при строительстве школ на более 241 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено три уголовных дела в отношении заместителей директора ГКУ Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Русулова и Магомедамина Казакбиева. Они подозреваются в превышении своих служебных полномочий при реализации инвестиционных проектов по приобретению школ (ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - сообщили в СК.

По версии следствия, подозреваемые в 2017 году незаконно подписали от имени республики инвестиционные контракты на реализацию инвестиционных проектов по строительству школ в различных районах субъекта. Таким образом, Саидов причинил ущерб бюджету на более 183 млн рублей, Русулов - более чем на 52 млн рублей и Казакбиев - более чем на 6 млн рублей.

Следствие ходатайствует перед судом о заключения трех фигурантов под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывает ФСБ России и МВД по Республике Дагестан.