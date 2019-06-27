В компании "Рольф" прокомментировали информацию об обысках в автосалонах

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Обыски, проходящие в четверг в дилерских центрах "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге, не связаны с операционной деятельностью компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня около 9 утра на несколько ДЦ "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники СК [Следственного комитета]. Предъявили постановление, наши юристы изучают документы. По первичной информации, данное постановление не относится к операционной деятельности компании", - прокомментировал представитель автодилера.

Он также добавил, что все дилерские центры продолжают работу несмотря на проходящие там проверки. При этом в "Рольфе" отметили, что действия правоохранительных органов мешают операционной деятельности компании.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что обыски у автодилера "Рольф" связаны с проверкой информации о выводе денег за рубеж.