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ТЦ "Лента" в Петербурге сгорел из-за розлива жидкости для розжига при погрузке

Крупный пожар произошел в ноябре прошлого года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Крупный пожар в торговом центре "Лента", который произошел в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге, произошел из-за розлива жидкости для розжига угля при ее разгрузке, сообщил журналистам в четверг начальник Главного управления МЧС по городу Алексей Аникин.

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Пожар в "Ленте" произошел 10 ноября. Общая площадь возгорания составила 4800 кв. м. В результате здание торгового центра было уничтожено огнем, пострадали два человека. Весь персонал и посетители, которые находились в момент возгорания в здании, были оперативно эвакуированы.

"Основная версия, которая была - при выполнении погрузочных работ упала палета с жидкостью для розжига, а это фактически керосин. От электрокара (погрузчика) была искра, затем вспышка паров", - сказал он.

Начальник Главного управления МЧС по Петербургу добавил, что по факту пожара правоохранительными органами возбуждено и расследуется уголовное дело. "Версии поджога там нет, других каких-то серьезных версий мы не усматриваем. Электрическая причина тоже исключается. Вопрос еще стоял, почему так быстро распространилось [пламя по зданию ТЦ]. Потому что при эвакуации двери открылись, создался приток воздуха", - сказал он.

Аникин также отметил, что основной задачей пожарных при тушении было не дать распространиться пламени на соседние строения, а также не допустить взрыва стоящей рядом газовой котельной. С этой задачей пожарные справились.

Начальник управления МЧС также отметил, что у самого горящего здания ТЦ при такой площади пожара из-за особенностей его конструкции не было шансов устоять и не обрушиться. "Особенности таких зданий - несущая способность таких конструкций составляет 15 минут, через 15 минут он теряет свою способность стоять [при пожаре] и заваливается", - сказал Аникин.

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