Россияне не пострадали при взрывах в Тунисе

ТУНИС, 27 июня. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Граждане России не пострадали при взрывах, прогремевших в столице Туниса в четверг. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в этой стране.

"МВД республики расценивает данные акции как теракт. Посольство находится в контакте с компетентными органами. В настоящее время сведений о пострадавших в результате терактов гражданах России не поступало", - заявили в диппредставительстве. Там отметили, что, согласно предварительной информации, иностранных граждан среди пострадавших тоже нет.

Кроме того, посольство РФ призвало "находящихся в Тунисе российских граждан, в том числе прибывших сюда с туристическими целями, соблюдать меры предосторожности и проявлять повышенную бдительность".

В четверг в столице Туниса произошли два взрыва. Один из них прогремел в 100 метрах от посольства Франции, второй - на парковке Национального контртеррористического управления. По последним данным, в результате терактов погиб полицейский, девять человек получили ранения.