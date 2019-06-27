СК возбудил дело против главы компании "Рольф"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственным комитетом РФ в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов", - сообщила Петренко.

По ее словам, под видом покупки акций "Рольф Эстейт" по завышенной на 4 млрд рублей стоимости соучастник заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией "Панабел Лимитед". Эти средства были переведены на счет кипрской компании, а в дальнейшем поступили на счета подконтрольных Петрову иностранных компаний.