Полиция проверяет конфликт между журналисткой и сотрудником мэрии Новороссийска

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Полиция на Кубани проводит проверку после конфликта между журналисткой газеты в Новороссийске и помощницей мэра города, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Главный редактор "Нашей газеты" в Новороссийске Маргарита Дьяченко пояснила агентству, что сотрудник их издания Ольга Макаренко отправилась на редакционное задание осветить тему прорыва канализационного коллектора в районе особо охраняемой природной территории "Прилагунье". "Когда Ольга попыталась сфотографировать стоки, помощник мэра Новороссийска выхватила у нее телефон и попыталась удались записи. Ольга попробовала забрать телефон и в ответ получила удар по голове", - сообщила Дьяченко.

По ее словам, работе журналистки на месте событий препятствовали сотрудники местного водоканала. У нее зарегистрировали травму шеи и есть подозрения на сотрясение головного мозга.

"Материалы зарегистрирован, по данному факту проводится проверка", - сообщили в краевом управлении полиции.

В администрации Новороссийска ТАСС пояснили, что их сотрудник также обратилась со встречным заявлением в правоохранительные органы. "Журналистка первая полезла в драку, наша сотрудница была вынуждена защищать себя. Следствие разберется", - сообщила собеседник агентства. Получила ли сотрудник администрации в ходе конфликта какие-либо травмы, она не уточнила.