"Ведомости": основатель "Рольфа" не планирует возвращаться в РФ после обысков у автодилера

"Возвращаться туда, где тебе собираются что-то "пришить", я не планирую", - сказал он.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров не планирует возвращаться в Россию после обысков, которые 27 июня проходят в дилерских центрах компании в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом он заявил в интервью газете "Ведомости" .

По словам Петрова, следственные действия связаны с событиями 2014 года. "Юристы мне рассказали, что они [Следственный комитет] заинтересовались событиями, которые происходили в 2014 году, хотя я в то время работал в Госдуме, - рассказал Петров. - Речь шла о том, что "Рольф" вроде бы купил какую-то компанию, заплатил не столько, сколько она стоит, завысил что-то и использовал подложные документы. Но никто у нас не спросил никакие документы, была ли независимая оценка, а она у нас была".

Отвечая на вопрос о том, кто является подозреваемыми по делу, Петров ответил, что один из фигурантов - он сам. Кроме того, по делу проходят бывший генеральный директор "Рольфа" Татьяна Луковецкая и директор департамента анализа и развития бизнеса компании Анатолий Кайро. Петров добавил, что Луковецкая также находится за пределами России.

Ранее в пресс-службе компании "Рольф" сообщали, что обыски не связаны с операционной деятельностью компании.

Группа компаний "Рольф" является одним из крупнейших импортеров и розничных продавцов легковых автомобилей, была основана в августе 1991 года. Forbes оценил состояние Петрова в 2019 году в $900 млн. Он занял 114-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2019 года. В 2004 году Петров покинул пост президента компании. В 2007 и 2011 годах он избирался депутатом Госдумы от "Справедливой России", в 2016 году в выборах Госдумы седьмого созыва он решил не участвовать.