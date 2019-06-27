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Площадь пожара на строительном рынке в Волгограде увеличилась до 5000 кв. м

В результате ЧП никто не пострадал
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© ГУ МЧС по Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Площадь пожара в Волгограде на строительном рынке, который тушат сейчас сотрудники МЧС, увеличилась с 300 кв. м до 5000 кв. м, сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

"Площадь пожара в настоящее время составляет около 5 тыс. кв. м, пожарным удалось не допустить распространения огня на близлежащие здания и строения", - сказал Уланов.

Обрушилась кровля. В тушении огня от МЧС задействовано 28 человек и 11 единиц техники. По данным МЧС, пострадавших нет.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать.

"В 18:59 местного времени локализация на площади около 5 тыс. кв. м, погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник.

По данным ведомства, сотрудники пожарной охраны продолжают работы по ликвидации горения. Сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые должны установить причину пожара, работают на месте ЧП.

В новость внесены изменения (18:13 мск) - добавлена информация о локализации пожара.

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