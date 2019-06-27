Суд продлил до 30 сентября арест экс-сенатору Арашукову и его отцу

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг продлил до 30 сентября срок содержания под стражей бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову, обвиняемым в создании организованного преступного сообщества и хищении газа, передает корреспондент ТАСС.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

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"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Арашукову Раулю, Арашукову Рауфу меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 сентября", - огласила постановление судья.

Суд в четверг также продлил до 30 сентября срок ареста еще пятерым фигурантам дела: Руслану Арашукову, Гудеру Хашукаеву, Игорю Травинову, Николаю Романову, Алану Кятову.

В суде Рауль и Рауф Арашуковы заявили о своей невиновности и просили об освобождении под домашний арест или залог.

В свою очередь следствие считает содержание обвиняемых под стражей единственно возможной мерой пресечения. По мнению представителя СК, находясь на свободе, фигуранты дела смогут скрыться или оказать давление на свидетелей.

Постановление суда пока не вступило в силу. Защита намерена обжаловать его в Мосгорсуде.

В новость были внесены изменения (18:02 мск) - добавлена информация по тексту.