В Сочи возбудили уголовное дело из-за незаконного вылова дельфинов

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении владельцев дельфинария в Сочи за незаконный вылов афалин, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе пограничного управления УФСБ России по Краснодарскому краю.

"По факту незаконной добычи краснокнижных афалин в отношении владельца одного из дельфинариев Большого Сочи возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что пограничники пресекли деятельность преступной группы, которая вылавливала черноморских дельфинов. Выяснилось, что млекопитающих добывали для предпринимателя из Ростовской области, который арендовал в Сочи дельфинарий.

При проверке дельфинария обнаружили трех взрослых дельфинов и их детеныша, на которых у владельца дельфинария не было документов. Также правоохранители впервые в истории проводят в рамках дела ДНК-исследование в отношении морских млекопитающих, чтобы подтвердить их родство.

"В дальнейшем такая практика позволит правоохранительным органам при проведении проверок соблюдения природоохранного законодательства выявлять недобросовестных владельцев дельфинариев, которые выдают "диких" дельфинов за рожденных в неволе", - уточняется в сообщении ведомства.