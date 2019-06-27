Суд оставил в силе срок заключения экс-директора лагеря на Сямозере

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 июня. /ТАСС/. Верховный суд Карелии в четверг только частично удовлетворил жалобу экс-директора лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елены Решетовой, которую ранее приговорили к 9,5 года лишения свободы по делу о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере в июне 2016 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Три года спустя. Что произошло и кто виноват в гибели детей на Сямозере

Адвокаты Решетовой, мотивируя апелляцию в суде, заявили, что на момент трагедии их подзащитная была в Москве и не могла принимать никаких решений.

"В отношении Решетовой решение в части рассмотрения жалоб потерпевших о взыскании морального вреда отменить. Взыскать компенсацию с Решетовой - три миллиона рублей в пользу каждого. В остальном решение Петрозаводского городского суда оставить без изменения", - сказал судья.

В марте этого года Петрозаводский горсуд признал виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, экс-директора лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову и бывшего координатора лагеря Вадима Виноградова, приговорив их к девяти с половиной годам лишения свободы. Бывшие инструкторы лагеря, Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, признаны невиновными в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, Круподерщиков признан виновным в оставлении людей в опасности.

Экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, а также и.о. руководителя управления Роспотребнадзора Людмила Котович, которым инкриминировалась халатность, судом признаны невиновными.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Потерпевшими по нему признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допрошено более 1500 человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.