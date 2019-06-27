В Минске задержаны двое россиян по подозрению в совершении грабежей в Воронежской области

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Двое россиян, подозреваемых в серии ограблений отделений банков в Воронежской области, задержаны в Минске сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. Об этом говорится в сообщении МВД республики, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

"Подельников задержали в Минске в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Задержанных подозревают в совершении серии грабежей в составе организованной группы на отделения банков и кассиров", - отмечается в сообщении милицейского ведомства.

По его данным, двое граждан РФ попали в поле зрения, находясь в одном из райцентров Гродненской области. В результате проверочных мероприятий было установлено, что речь идет о двух гражданах России 1978 и 1982 года рождения, находящихся в межгосударственном розыске по поводу участия в составе преступной группы, совершившей серию ограблений банковских отделений на территории Воронежской области. В Минске не исключают, что мужчины намеревались совершить нападения на банковские учреждения на территории Белоруссии. Также установлено, что они изучали возможности изготовления поддельных паспортов граждан Украины для дальнейшего перемещения через ее территорию в страны Евросоюза, отметили в МВД.

"В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполком", - уточнили в ведомстве. "Сотрудники МВД сообщили о произошедшем российским коллегам, начался процесс выдачи фигурантов инициаторам розыска", - проинформировали в правоохранительном ведомстве республики.