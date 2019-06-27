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На рынке в Волгограде ликвидировали открытое горение

Площадь возгорания составила 5000 кв. м

ВОЛГОГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на строительном рынке в Волгограде. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник первого отряда ФПС по Волгоградской области Николай Клименти.

"В 19:02 (18:02 мск) объявлена локализация, а также ликвидация открытого горения", - сказал он. Представитель пожарной службы уточнил, что погибших и пострадавших нет.

На складе оптового строительного рынка произошел пожар на площади 5 тыс. кв. м. Обрушилась кровля.

"Склады различного назначения от керамической плитки до сантехники. Большая пожарная нагрузка древесины, склад с банными принадлежностями, вагонкой и так далее, что осложняло тушение", - сказал Клименти, уточнив, что красок и других подобных химических веществ на складе, по текущей информации, не было.

По его данным, к работам на пожаре привлечены 60 человек, 13 единиц техники от МЧС России. Причины возгорания устанавливаются, ведется проливка здания.

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