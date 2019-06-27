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Дело владельца "Рольф" Сергея Петрова

Основатель "Рольфа" пока не обращался за помощью к Титову

Общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи сообщил, что в Ассоциацию защиты бизнеса обращения также пока не поступало

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров, в отношении которого возбуждено уголовное дело, не обращался к бизнес-омбудсмену Борису Титову.

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Об этом ТАСС сообщил ТАСС общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи.

"Обращения от Сергея Петрова, основателя компании "Рольф", в институт бизнес-омбудсмена Бориса Титова пока не поступало", - сказал Хуруджи.

"Мы знаем ситуацию из СМИ и сообщения СК РФ. Петров - один из крупнейших и старейших игроков на российском автомобильном рынке. За ситуацией внимательно следят инвесторы. Поэтому, разумеется, мы мониторим все, что происходит по его делу. Пока от его представителей не было обращения ни к Борису Титову, ни в Ассоциацию защиты бизнеса. Как только поступит, мы готовы подключиться", - добавил собеседник агентства.

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РоссияТитов, Борис ЮрьевичДело владельца "Рольф" Сергея Петрова
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