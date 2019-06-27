Кровли более 600 домов и школы повреждены после града в Кизлярском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 27 июня. /ТАСС/. Крыши свыше 600 домов, одной школы и одного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) повреждены в четырех селах Кизлярского района Дагестана в результате сильных ливневых дождей с градом. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба регионального управления МЧС.

"По результатам работы комиссии Кизлярского района по обследованию пострадавших участков установлено, что в селе Новогладовка повреждены кровли 90 домов, одного ФАПа, одной школы, разбито одно окно, в селе Цветковка повреждены крыши 500 домов", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в селе Старая Серебряковка повреждены крыши 15 домов, незначительные повреждения получили 10 домов, а в селе Хуцеевка незначительно повреждены кровли 15 домов. "На место выехала рабочая группа во главе с заместителем начальника Главного управления МЧС России по Дагестану Муслимом Девришбековым", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в среду в результате ливней и града около 20 населенных пунктов в Кайтагском, Кизлярском, Шамильском, Гунибском и Магарамкентском районах Дагестана остались без электричества и газа, размыты дороги местного значения. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, в результате сильного ливневого дождя в двух селах Ботлихского района подмыто более 20 домов и размыто 6 км дорог.

Жители Дагестана в соцсетях сообщали, что из-за непогоды были повреждены несколько машин, крыши домов, повалены деревья и подтоплены дома. Как сообщили ТАСС ранее в администрации Кизлярского района, град попадался размером с куриное яйцо.