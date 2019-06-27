Экологи сообщили, что запах сероводорода в Курск принес ветер

КУРСК, 27 июня. /ТАСС/. Комиссия, созданная после многочисленных жалоб жителей Курска на запах сероводорода, выяснила, что он появился в городе из-за сильного ветра, который принес его с очистных сооружений. Сбоев в их работе не выявлено, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации региона.

Как сообщалось, жители Курска накануне пожаловались на появление запаха сероводорода в городе. Для выяснения причины была создана экстренная комиссия, в которую вошли специалисты департамента экологической безопасности и природопользования Курской области, комитета экологической безопасности города Курска и управления Росприроднадзора.

"В первую очередь члены комиссии изучили территорию и акваторию городских очистных сооружений и пришли к выводу, что именно они и являются источником запаха сероводорода, который куряне почувствовали вчера и сегодня. Столь широкое распространение неприятного запаха экологи объясняют сменой погодных условий и сильным ветром в направлении города", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в администрации, во время проверки специалисты не выявили нарушений технологического режима работы очистных сооружений.