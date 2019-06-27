В Иркутской области паводком подтопило более 1,8 тыс. жилых домов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Паводок подтопил более 1,8 тыс. жилых домов в Иркутской области, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"В результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков с населением 4744 человека, в том числе 865 детей", - сказали в ведомстве, добавив, что водой смыто девять автомобильных мостов.

По данным на утро четверга, в регионе в 12 населенных пунктах были подтоплены 732 жилых дома с населением 2282 человека, в том числе 460 детей. Спасатели и муниципальные власти начали эвакуацию людей. Из зоны ЧС вывезены 654 человека, в их числе 146 детей. Подготовлено 17 пунктов временного размещения вместимостью более 6500 человек. В трех из них уже размещены 92 человека, остальные разместились у родственников и знакомых.

МЧС усиливает группировку спасателей. В места подтоплений вертолетами перебросили 40 спасателей и девять плавсредств, туда же следуют еще 40 человек с четырьмя плавсредствами. Авиационная группировка МЧС составляет четыре вертолета Ми-8.