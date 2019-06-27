Шквалистый ветер и ливни обрушились на Киевскую область

В городе Буча в результате падения дерева погиб человек, в Киеве из-за непогоды пострадали еще двое

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Шквалистый ветер и ливни обрушились на столичный регион Украины, в городе Буча к северу от Киева в результате падения дерева погиб местный житель. Об этом в четверг сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Из-за непогоды в Киеве пострадали два человека. В Киевской области в результате падения дерева в городе Буча погиб один человек", - говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства добавили, что в течение дня столичные спасатели около 20 раз выезжали для расчистки улиц от упавших деревьев. Кроме того, из-за ливня в Киеве оказалось подтоплено множество автомобилей.