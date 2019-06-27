Источник: СК возбудил новое уголовное дело о загрязнении нефти в "Дружбе"

САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Самарской области возбудило еще одно уголовное дело в связи с загрязнением трубопровода "Дружба". Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

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"Уголовное дело было возбуждено в рамках основного дела, которое было заведено в мае", - сказал собеседник агентства, не уточнив о новых пострадавших.

Первое уголовное дело было возбуждено 16 мая по статье "Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность".

Как сообщило ранее РБК, СК возбудил еще одно дело по заявлению "дочки" "Роснефти" по факту того, что некачественная нефть привела к порче оборудования Куйбышевского НПЗ. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев подтвердил РБК, что Куйбышевский НПЗ понес ущерб в связи с поступлением "грязной нефти" в нефтепровод "Дружба" и сообщил о факте подачи гендиректором Куйбышевского НПЗ заявления о возбуждении уголовного дела, связанного с ущербом заводу.