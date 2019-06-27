Предполагаемого организатора убийства главы ТРК "Пулково-3" осудили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Экстрадированный из Эстонии бывший замдиректора ООО "Статус" Михаил Кришьян, обвиняемый в организации убийств владельца торгового центра "Пулково-3" Михаила Карачева и предпринимателя Алексея Волнухина, осужден по решению Санкт-Петербургского городского суда на 20 лет колонии строгого режима. Об этом ТАСС в четверг сообщил адвокат Кришьяна Андрей Березун.

"По совокупности всех наказаний он получил 20 лет колонии строгого режима", - сказал защитник.

Из материалов суда следует, что в 2010 году Кришьян из корыстных побуждений организовал убийство владельца ТРК "Пулково-3" Карачева. Для этого экс-замдиректора ООО "Статус" включил в преступную группу Виктора Шишкина и Дениса Михайлова, последний также привлек к совершению убийства Вадима Сорокина и Руслана Аксянова. В апреле того же года Шишкин сообщил Михайлову данные о местожительстве жертвы и об его автомобиле, а через месяц на улице Благодатной Московского района Петербурга Сорокин вместе с Аксяновым напали на Карачева, жестоко избив его. Потерпевшего главу ТРК "Пулково-3" госпитализировали, он скончался в больнице.

Как установил суд, Кришьян, испытывая неприязненные отношения к еще одному петербургскому предпринимателю Волнухину, решил его убить, для чего осенью 2010 года вновь привлек Михайлова, а он, в свою очередь, предложил совершить убийство Сорокину. В конце октября Алексей Волнухин был убит пятью выстрелами из самодельного пистолета на 2-й Жерновской улице.

После этих убийств при обыске в доме Кришьяна оперативники обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Фигуранта задержали, но суд отпустил его под залог в 2 млн рублей. Кришьян скрылся, был объявлен в розыск через Интерпол, В августе 2013 года его задержали в Эстонии. Три года назад Эстония выдала его России.