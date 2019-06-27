Глава МВД Франции распорядился усилить безопасность в районе мечетей после ЧП в Бресте

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер распорядился принять усиленные меры безопасности в районе мест религиозного культа после стрельбы в Бресте. Об этом глава МВД сообщил в четверг в своем Twitter.

"Наши службы мобилизованы для того, чтобы найти человека, устроившего стрельбу перед мечетью в Понтанезен, в результате которой два человека получили ранения", - написал Кастанер. "Я попросил префектов усилить надзор в местах отправления культа в стране", - подчеркнул министр.

В четверг около 16:30 по парижскому времени (17:30 мск) неизвестный открыл огонь перед мечетью, расположенной в квартале Понтанезен в Бресте (запад Франции). В результате стрельбы по меньшей мере два человека получили ранения и были доставлены в госпиталь. По информации телеканала BFM, среди пострадавших - имам мечети.

Место ЧП оцеплено. Открывший стрельбу скрылся с места преступления, полиция ведет его поиски. Прокуратура Бреста открыла расследование.