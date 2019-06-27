Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июня. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа в четверг вечером, трое молодых людей погибли, 43-летний мужчина госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"По предварительным данным, в четверг около 19:30 (17:30 мск) на 409-м километре автодороги Югра в Советском районе 18-летний водитель Renault Logan, двигаясь со стороны поселка Пионерский в сторону Югорска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате столкнулся с автомашиной Opel, двигавшейся во встречном направлении, под управлением водителя 1976 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 18-летний водитель и два 18-летних пассажира Renault Logan, жители поселка Пионерский. "Водитель автомашины Opel доставлен в Югорскую городскую больницу с различными травмами", - уточнил собеседник.

В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства происшествия.