В связи с паводком в Иркутской области в региональном ГУ МЧС открыли горячую линию

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. ГУ МЧС РФ по Иркутской области открыло горячую линию в связи с паводком на территории региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В Главном управлении МЧС России по Иркутской области открыта работа горячей линии по паводковой обстановке, складывающейся на территории Иркутской области. Телефон горячей линии: 8-3952-3999999", - сказали в ведомстве.

Из-за проливных дождей в 19 населенных пунктах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков с населением 4744 человека, в том числе 865 детей. Водой смыто девять автомобильных мостов. Спасатели и муниципальные власти начали эвакуацию людей, из зоны ЧС вывезены 654 человека, в их числе 146 детей. Подготовлено 17 пунктов временного размещения вместимостью более 6,5 тыс. человек. В трех из них уже размещены 92 человека, остальные разместились у родственников и знакомых.

МЧС усиливает группировку спасателей. В места подтоплений вертолетами переброшены 40 спасателей и девять плавсредств, туда же следуют еще 40 человек с четырьмя плавсредствами. Авиационная группировка МЧС составляет четыре вертолета Ми-8.