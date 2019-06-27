В Москве загорелся склад

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Склад загорелся на Ярославском шоссе в Москве, из-за пожара в здании обрушились перекрытия на площади 150 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. В пресс-службе главка столичного МЧС также подтвердили факт пожара.

"Пожар происходит по адресу: Ярославское шоссе, 2в. Идет густой черный дым. Из-за ЧП рухнули перекрытия в середине здания, огонь распространяется в обе стороны от постройки. Площадь обрушения составила 150 кв. м. В горящем здании произошло несколько хлопков, вероятно там что-то взорвалось. На место происшествия решено направить пожарный поезд, также туда прибывают 25 расчетов пожарной-спасательных подразделений", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.

"Информация о пострадавших в ЧП не поступала", - отметили в ведомстве.

В новость внесены изменения (21:28 мск) - добавлена информация о привлечении к тушению пожарного поезда.