Пожар на складе на востоке Москвы полностью ликвидировали

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе на Ярославском шоссе в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель пресс-службы главка столичного МЧС.

"Пожар на складе по адресу: Ярославское шоссе, владение 2 полностью потушен. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в ведомстве.

Во время пожара здание склада частично обрушилось. К тушению пожара привлекли 95 человек, а также задействовали пожарный поезд.

В новость внесены изменения (22:50 мск) - добавлена информация о полной ликвидации пожара.