{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Пожар на складе на востоке Москвы полностью ликвидировали

Возгорание тушили 95 человек и пожарный поезд
На эту тему

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе на Ярославском шоссе в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель пресс-службы главка столичного МЧС.

"Пожар на складе по адресу: Ярославское шоссе, владение 2 полностью потушен. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в ведомстве.

Во время пожара здание склада частично обрушилось. К тушению пожара привлекли 95 человек, а также задействовали пожарный поезд.

В новость внесены изменения (22:50 мск) - добавлена информация о полной ликвидации пожара.

Теги
Россия
Площадь пожара на складе на востоке Москвы достигла 2 тыс. кв. м
В происшествии никто не пострадал
Читать полностью