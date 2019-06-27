Суд отменил решение о передаче детей экс-директора лагеря на Сямозере органам опеки

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 июня. /ТАСС/. Верховный суд Карелии в четверг отменил постановление суд первой инстанции о передаче двух несовершеннолетних детей экс-директора лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елены Решетовой, которую ранее приговорили к 9,5 года лишения свободы по делу о трагедии в оздоровительном лагере на Сямозере в июне 2016 года, передает корр. ТАСС

Три года спустя. Что произошло и кто виноват в гибели детей на Сямозере

В марте Петрозаводский городской суд постановил передать двух маленьких детей (сын и дочь 2002 и 2006 годов рождения) Решетовой органам соцзащиты Москвы для решения вопроса их устройства. Подсудимая с этим решением не согласилась и обжаловала его.

"Апелляционную жалобу осужденной Решетовой удовлетворить. Постановление Петрозаводского городского суда о передаче несовершеннолетних детей в объект соцзащиты города Москвы для решения вопроса об их дальнейшем устройстве отменить", - сказал судья Верховного суда Карелии.

Источник в следственных органах пояснил ТАСС, что Решетова - вдова (руководство над лагерем перешло ей от мужа), и до недавнего времени суду не были предоставлены сведения о том, что подсудимая имеет родственников, которые могут взять опеку над ее детьми, в связи с чем судом первой инстанции и было вынесено решение об их передаче столичным органам соцзащиты. Теперь это решение отменено.

В марте этого года Петрозаводский горсуд признал виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, экс-директора лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову и бывшего координатора лагеря Вадима Виноградова, приговорив их к девяти с половиной годам лишения свободы. Бывшие инструкторы лагеря, Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, признаны невиновными в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, Круподерщиков признан виновным в оставлении людей в опасности. Экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, а также и. о. руководителя управления Роспотребнадзора Людмила Котович, которым инкриминировалась халатность, были признаны Петрозаводским судом невиновными, но четверг Верховный суд Карелии, рассмотрев апелляцию, отправил на пересмотр дело Коваленко и Котович, о чем в жалобе и просила прокуратура.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Потерпевшими по нему признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допрошено более 1,5 тыс. человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.