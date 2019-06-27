Группа журналистов попала под обстрел на окраине Донецка

ДОНЕЦК, 28 июня. /ТАСС/. Три журналиста в четверг попали под обстрел со стороны украинской армии на западной окраине Донецка. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

"Три журналиста, включая меня, попали под обстрел со стороны украинской армии на окраине Донецка", - рассказал агентству фотокорреспондент "РИА Новости" Александр Гаюк.

Он добавил, что пострадавших в результате обстрела нет. Инцидент произошел 27 июня около 18:00 в поселке Александровка.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск), но его в ту же ночь нарушили украинские силовики.