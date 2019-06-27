Водоснабжение жителей Выборга восстановлено после аварийного отключения света

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Холодное водоснабжение восстановлено в Выборге Ленинградской области, где проживают порядка 76 тыс. человек после того, как в четверг произошла остановка насосной станции из-за отключения электричества, сообщил "Леноблводоканал".

"Холодное водоснабжение полностью восстановлено в 00:15 мск", - говорится в сообщении в Instagram компании.

Как сообщалось ранее, водоснабжение Выборга было нарушено в четверг вечером из-за аварийного отключения электричества на сетях "Ленэнерго", которое вызвало остановку насосной станции. В аварийной службе компании ТАСС подтвердили, что проблемы с подачей холодной воды затронули жителей всего города.

Выборг - город в Ленинградской области, административный центр Выборгского района. Он расположен в 140 километрах от Санкт-Петербурга.