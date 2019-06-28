Рейс авиакомпании iFly из Антальи в Москву задержали на девять часов

АНКАРА, 28 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Рейс авиакомпании iFly из Антальи в Москву задерживается по меньшей мере на девять часов. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Рейс этой авиакомпании должен был вылететь в четверг в 18:50 (время совпадает с московским), но был перенесен на утро 28 июня. Пассажиры должны вылететь в Москву в 05:15. Причины задержки рейса я вам сообщить, к сожалению, не могу", - отметила собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС один из пассажиров, в настоящее время в аэропорту Антальи "рейса ожидают не менее 360 человек, в том числе 72 ребенка". "За время задержки рейса нам никто не может предоставить какую-либо информацию о причинах переноса вылета. Мы находимся в транзитной зоне, покинуть ее не можем. Место для отдыха или питание не предоставляется. Представитель авиакомпании на звонки не отвечает", - рассказала одна из пассажиров.

18 июня рейс авиакомпании iFly из Казани в Анталью был задержан на 13 часов из-за технической неисправности самолета.