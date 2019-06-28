В Амурской области двое бывших сотрудников ФСИН приговорены к реальному лишению свободы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника и начальник тылового обеспечения УФСИН России по Амурской области приговорены к реальному лишению свободы за совершение преступления против интересов государственной службы. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"К реальному лишению свободы осуждены бывший заместитель начальника и начальник тылового обеспечения УФСИН России по Амурской области <...>. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование должностными лицами своих служебных полномочий вопреки интересам службы"). Суд <...> назначил бывшему заместителю начальника УФСИН России по Амурской области 2 года лишения свободы, а его подельнику - 1 год 10 месяцев лишения свободы ", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2015 году один из осужденных, являясь начальником тылового обеспечения, предварительно договорившись с заместителем начальника УФСИН России по Амурской области, по указанию последнего подписал товарные накладные на оплату продукции по государственным контрактам на общую сумму более 9 млн рублей. Фактически указанная продукция поставлена не была. В дальнейшем документы были переданы в бухгалтерию для составления заявок на кассовый расход и направлены в Управление федерального казначейства по Амурской области для оплаты.

"Отбывать наказание осужденным надлежит в колонии-поселении", - отмечается в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.