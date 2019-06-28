Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали участников межрегиональной организованной группы, которые подозреваются в создании финансовой пирамиды. Материальный ущерб составил свыше миллиарда рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.

Злоумышленники действовали от имени зарубежной инвестиционной компании. Они привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов в 36% годовых. Для привлечения большего числа клиентов платежи по ранее заключенным контрактам производились за счет средств, полученных от новых вкладчиков.

Волк сообщила, что за время действия пирамиды с 2016 по 2019 годы ее жертвами стали более двух тысяч человек.

"В настоящее время по ходатайству следователя двоим предполагаемым организаторам, а также руководителю ярославского филиала [пирамиды] судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - добавила Волк.