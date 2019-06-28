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В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии

По данным местной полиции, 23-летний Глеб Песочный нанес красной краской из баллончика рисунок на трансформаторную будку недалеко от резиденции Нарухито

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Японская полиция арестовала гражданина России, который подозревается в нанесении граффити на стены в районе Дворца Акасака в центре Токио, где проживает император Японии Нарухито и его супруга, императрица Масако. Как сообщили в пятницу ТАСС в Токийском полицейском управлении, 23-летний Глеб Песочный нанес красной краской из баллончика рисунок на трансформаторную будку недалеко от резиденции монарха.

Затем похожие граффити были обнаружены на изгороди в районе дворца и других объектах.

Токийское полицейское управление сейчас анализирует записи на камерах видеонаблюдения, уточняя вопрос о причастности к этому арестованного. По данным телеканала NHK, он называет себя художником.

Комментарием посольства РФ в Токио ТАСС на данный момент не располагает.

Теги
ЯпонияРоссияНарухито (император Японии)
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