Одной из пострадавших при аварии с Ан-24 в Бурятии необходима операция

УЛАН-УДЭ, 28 июня. /ТАСС/. Врачи планируют провести операцию 69-летней женщине, пострадавшей в четверг при аварийной посадке самолета Ан-24 на севере Бурятии. Об этом сообщил журналистам заместитель главврача по хирургической помощи Республиканской клинической больницы (РКБ) им. Н. А. Семашко Андрей Цыбденов.

"Состояние 69-летней пациентки, которая вчера была доставлена санавиацией из Нижнеангарска, оценивается как средней степени тяжести. У нее перелом лучевой кости, то есть пострадала рука, и требуется оперативное вмешательство для стабилизации поврежденной кости. Но дело в том, что у женщины также имеется сложная патология сердца, поэтому сначала необходимо предусмотреть все риски. Я думаю, затягивать не будем и максимально быстро прооперируем. План ее лечения согласован со специалистами НИИ им. Н. Н. Бурденко", - сказал врач.

Главный врач РКБ им. Н. А. Семашко Евгения Лудупова отметила, что женщина летела в Нижнеангарск после обследования сердца в Улан-Удэ. "Она у нас проходила обследование накануне [ЧП с самолетом], коронографию, у нас все данные по сердечной патологии есть", - сказала она.

Состояние 43-летнего мужчины, также доставленного в Улан-Удэ из Нижнеангарска санавиацией, по словам врачей, стабильное, ближе к удовлетворительному, у него травма ноги, рваная рана бедра. "На данный момент в оперативном лечении он не нуждается, планируется обследование, магнитно-резонансная томография коленного сустава", - сказал Цыбденов. "Жизни обоих пациентов ничто не угрожает. Им также оказывают психологическую помощь", - отметила Лудупова.

Санавиацией в Улан-Удэ были также доставлены юноша 17 лет с ушибом костей таза и 13-летняя девочка с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Они помещены в Детскую республиканскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Их жизням также ничто не угрожает, отметили в Минздраве Бурятии.