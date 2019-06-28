Пожарные спасли 15 человек из горящего дома на севере Москвы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на 5-й Магистральной улице, из горящего дома были спасены 15 человек, одному из них потребовалась помощь медиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичного МЧС.

"Пожар произошел по адресу 5-я Магистральная улица, дом 10. Загорелась трехкомнатная квартира на четвертом этаже по всей площади. Из горящего здания были спасены 15 человек. Пожар полностью потушен", - сказали в ведомстве. Там добавили, что в результате пожара пострадал один человек.

О степени тяжести пострадавшего не сообщается, его в настоящий момент осматривают медики.

В новость были внесены изменения (07:13 мск) - меняется число спасенных, добавлена информация по ликвидации пожара.