Тела погибших при аварии в Бурятии членов экипажа Ан-24 доставлены в Иркутск

УЛАН-УДЭ, 28 июня. /ТАСС/. Тела двух погибших членов экипажа самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку в городе Нижнеангарск на севере Бурятии, доставлены в Иркутск. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании "Ангара".

Утром 27 июня самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке он выехал за пределы полосы, столкнулся со зданием, в котором размещались очистные сооружения, и загорелся. Два члена экипажа погибли на месте, к медикам за помощью обратились более 30 человек.

"Тела погибших членов экипажа самолета RA-47366, командира воздушного судна Коломина Владимира Ильича и бортмеханика Барданова Олега Владимировича, доставлены в Иркутск", - говорится в сообщении.

Выжившие члены экипажа - бортпроводник Елена Лапуцкая и второй пилот Сергей Сазонов - находятся в Иркутске. Туда они прилетели из Нижнеангарска вечером 27 июня на резервном самолете, отправленном из столицы Иркутской области за 30 пассажирами, которые должны были вылететь по маршруту Нижнеангарск - Иркутск на Ан-24, попавшем в аварию. "В настоящее время Лапуцкая и Сазонов находятся в больнице в городе Иркутск", - сообщили в пресс-службе.