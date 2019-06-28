Жителю Китая грозит 5 лет тюрьмы за оскорбление памяти жертв землетрясения в сети

ШАНХАЙ, 28 июня. /ТАСС/. Неосторожные высказывания в социальной сети могут обернуться для молодого человека в Китае реальным тюремным сроком. Как передает в пятницу информационный ресурс Shine, полиция Шанхая задержала 24-летнего гражданина КНР за оскорбление в сети памяти жертв недавнего землетрясения в юго-западной провинции Сычуань.

Сообщается, что проживающий в шанхайском районе Баошань молодой человек по фамилии Ма 18 июня позволил себе оскорбительные замечания при обсуждении землетрясения в городе Ибинь в одной из групп популярного в Китае мессенджера WeChat. Молодой человек подвергся жесткой критике со стороны других членов группы, которые и сообщили о его публичных оскорбительных высказываниях полиции.

В полиции заявили, что поведение молодого человека оскорбило память тех, кто погиб от удара стихии, а также задело патриотические чувства людей. Теперь Ма грозит уголовное преследование и, возможно, даже тюремное заключение на срок до пяти лет, уточнили в полиции.

Землетрясение магнитудой 6 в районе города Ибинь, унесшее жизни 12 человек, произошло 17 июня. Согласно официальным данным, в результате удара стихии свыше 220 жителей получили ранения и травмы. Землетрясением было разрушено около 22 тыс. жилых домов.