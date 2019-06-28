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Число фигурантов дела о загрязнении нефти в "Дружбе" выросло до 13 человек

ЧИСЛО ФИГУРАНТОВ ДЕЛА О ЗАГРЯЗНЕНИИ НЕФТИ В "ДРУЖБЕ" ВЫРОСЛО ДО 13 ЧЕЛОВЕК - АДВОКАТ.

Жителю Китая грозит 5 лет тюрьмы за оскорбление памяти жертв землетрясения в сети
О его публичных высказываниях сообщили в полицию участники группы в популярном мессенджере
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