Японские власти пока не сообщили посольству об аресте гражданина РФ за граффити у дворца

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Японская полиция пока официально не уведомила посольство РФ в Токио об аресте российского гражданина по подозрению в нанесении граффити в районе резиденции императора Японии. Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель российского дипломатического представительства.

"Пока токийская полиция не уведомила посольство о случившемся. Посольство выясняет все обстоятельства этого дела", - сказал он.

Ранее в пятницу в Токийском полицейском управлении сообщили ТАСС, что гражданин РФ был арестован по подозрению в нанесении граффити на стены в районе дворца Акасака в центре Токио, где проживает император Японии Нарухито и его супруга, императрица Масако. 23-летний Глеб Песочный, как утверждается, изобразил красной краской из баллончика рисунок в виде схематической птицы и букв алфавита на трансформаторной будке недалеко от резиденции монарха.

Затем похожие граффити были обнаружены на изгороди в районе дворца и других объектах. Это вызвало большой интерес в Японии, тема широко поднимается телеканалами.

Песочный свою вину не признает. По данным телеканала NHK, он называет себя художником.

На основании данных видеонаблюдения Песочный был арестован 27 июня в южной японской префектуре Окинава: там на одной из изгородей было найдено такое же граффити, как и у резиденции императора в Токио. При арестованном, как утверждает полиция, имелся баллончик с краской. Токийское полицейское управление сейчас анализирует записи на камерах видеонаблюдения, уточняя вопрос о причастности арестованного к другим граффити в районе резиденции императора.