{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит G20 в Осаке

Неизвестный подложил дымовую шашку у комплекса, где проходит саммит G20

Ущерб причинен не был, злоумышленник разыскивается

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Неизвестный мужчина подложил в пятницу дымовую шашку на улице в 600 м от выставочного комплекса в Осаке, где проходит саммит Группы двадцати.

На эту тему
Первый день саммита G20 в Осаке. Онлайн

После этого он был замечен полицией и убежал, сообщили организаторы саммита G20.

Ущерб, по их данным, причинен не был. Дым от шашки, как установила полиция, не был ядовитым.

Злоумышленник разыскивается.

Двухдневный саммит "двадцатки" открылся 28 июня в выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Он завершится 29 июня.

Теги
ЯпонияСаммит G20 в Осаке
Источник: директор филиала чеченского бойцовского клуба "Ахмат" убит в Тольятти
Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили около жилого дома в Центральном районе города
Читать полностью