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Ситуация вокруг компании "Рольф"
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СК РФ ходатайствует о домашнем аресте директора департамента развития бизнеса "Рольфа"

Анатолий Кайро стал первым задержанным по уголовному делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ добивается домашнего ареста в отношении директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро в рамках уголовного дела о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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Он стал первым задержанным по этому уголовному делу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

"В качестве подозреваемого задержан директор департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолий Кайро. С учетом того, что преступление, в совершении которого подозревается Кайро, относится к сфере предпринимательской деятельности, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Петренко.

Кроме того, следователи продолжают допрашивать сотрудников компании "Рольф" в рамках уголовного дела.

"Продолжаются допросы сотрудников компании "Рольф", а также иных лиц, которые могут располагать сведениями, интересующими следствие", - сказала она. По словам Петренко, следствие проверяет сотрудников на причастность к совершению преступления.

"Также устанавливаются аналогичные эпизоды преступной деятельности", - уточнила представитель СК.

Теги
РоссияСитуация вокруг компании "Рольф"
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